Бизнес-форум деловых кругов Кыргызстана и Узбекистана состоится в сентябре в Ташкенте

2017-08-03 12:58 | www.trend.az | 4

Бизнес-форум деловых кругов Кыргызстана и Узбекистана состоится в сентябре в Ташкенте, передает КНИА «Кабар» со ссылкой на пресс-службу Госкомитета по инвестициям РУз.

Согласно информации, в Ташкенте 2 августа состоялась встреча первого заместителя Госкомитета по инвестициям Лазиза Кудратова с заместителем министра экономики Кыргызстана Алмазом Сазбаковым.

В ходе переговоров обсуждались вопросы активизации экономического сотрудничества, а также организации совместной выставки и проведения бизнес-форума с участием деловых кругов двух стран в сентябре текущего года в Ташкенте.

Сообщается, что товарооборот между двумя странами за последний год увеличился в два раза, составив 100,8 млн долларов за январь-май 2017 года.