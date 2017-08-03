Британские университеты потребуют пересмотра прав граждан ЕС после Brexit

2017-08-03 13:07 | www.trend.az | 4

Ведущие университеты Великобритании опубликуют список из десяти требований к премьер-министру страны Терезе Мэй, которые касаются прав граждан Евросоюза в связи с Brexit, передает РИА Новости со ссылкой на издание Independent.

Ранее сообщалось, что согласно озвученным ранее предложениям Терезы Мэй, после Brexit все граждане ЕС "должны будут подать заявку на пребывание, включая детей".

По информации газеты, в своих требованиях 24 высших учебных заведения группы "Расселл", в которую входят такие университеты как Оксфорд и Кембридж, предупреждают Мэй, что если текущие планы правительства не будут пересмотрены, это может принести урон образовательному сектору страны. Также университеты требуют "большей ясности" относительно планов правительства, касающихся граждан ЕС, отмечает газета.

Как пишет газета, университеты призывают Мэй отменить план о необходимости граждан ЕС подавать заявку на пребывание в стране после Brexit, вместо этого они предлагают давать гражданам ЕС, находящимся в стране, автоматическое право на проживание в Британии. Также выносится требование о пересмотре планов по отмене права на проживание в стране тех людей, которые уезжают за ее пределы на более чем два года.

"Пока это… позиция правительства Британии по переговорам, этот недостаток ясности вызывает значительное беспокойство для граждан ЕС в наших университетах и влияет на нашу возможность принимать на работу талантливых сотрудников из ЕС", — отмечается в требованиях. По словам руководителя отдела политики группы "Расселл" Джессики Коул, в университетах группы сейчас около 25 тысяч сотрудников из других стран ЕС.

Решение выйти из ЕС было принято гражданами Великобритании на референдуме 23 июня 2016 года. Лондон 29 марта 2017 года официально запустил процесс выхода из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Великобритания теперь должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.