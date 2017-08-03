Kalkınma Bakanı Sayın Lütfi Elvan’ın Temmuz Ayı Enflasyon Gerçekleşmelerine İlişkin Açıklaması ​

2017-08-03 14:59 | www.trend.az | 1

Yıllık TÜFE artış hızı düşüş eğilimini üst üste 3'üncü ayda da sürdürerek Temmuz ayında yüzde 9,79'a gerilemiş ve tek haneye inmiştir.

2017 yılı Temmuz ayında yıllık enflasyonda kaydedilen gerilemeye en çok katkı giyim ve ayakkabı ile gıda ve alkolsüz içecekler gruplarından gelmiştir. Gıda fiyatlarındaki artışa yönelik aldığımız ve alacağımız tedbirlerin enflasyonla mücadelemize olumlu katkı vermesini bekliyoruz.

Önümüzdeki aylarda baz etkisi nedeniyle enflasyonda bir miktar yukarı yönlü eğilim görülebilir. Sıkı para politikası, ticaret ortaklarımızla ihracattaki olumlu seyir ve özellikle referandum sonrası oluşan güven ortamına bağlı olarak son dönemde yabancı sermaye girişindeki artış ile birlikte döviz kurunda istikrarın devam etmesi, emtia fiyatlarının mevcut seviyelerini koruması ve Aralık ayındaki olumlu baz etkisiyle yıl sonunda TÜFE yıllık artış hızının tek hanede neticelenmesini bekliyoruz.

2018 yılının ilk aylarından itibaren döviz kurunun enflasyon üzerindeki baskısının kalkması, gıda fiyatlarında beklenen aşağı yönlü eğilimin katkısıyla yıllık enflasyonun daha da aşağılara ineceğini tahmin ediyoruz.

Türkiye ekonomisi güçlüdür ve bu gücünü korumaktadır. Aldığımız tedbirler ve bundan sonra atacağımız adımlar ile ekonomimiz hedeflerine hızla ilerleyecektir.

Lütfi Elvan

Kalkınma Bakan