Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

2017-08-03 11:18 | www.oxu.az | 4

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку перед перестановками в кабинете министров.

Как передает Oxu.Az, об этом в четверг, 3 августа, сообщает ТАСС.

Как отмечается, процедура необходима для внесения перестановок в правительстве. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ утвердил новый его состав, заменив 14 из 19 министров.

На прежних местах остались на своих постах министр финансов Таро Асо, генеральный секретарь правительства Есихидэ Суга, а также ответственный за экономическое сотрудничество с Россией министр экономики Хиросигэ Сэко.

На должность министра иностранных дел Японии назначен Таро Коно, сторонник пересмотра соглашения о статусе американских вооруженных сил на территории страны. Министром обороны стал Ицунори Онодэре, занимавший эту должность в 2012–2014 годах.

Н.О.