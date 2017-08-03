Обнародованы результаты абитуриентов на экзаменах

2017-08-03 11:22 | www.oxu.az | 3

Результаты вступительных экзаменов в этом году демонстрируют положительную динамику.

Как передает Oxu.Az, согласно предварительным данным, предоставленным Государственным экзаменационным центром Министерству образования, стали известны результаты вступительных экзаменов по I-IV группам специальностей в 2017-2018 учебном году.

Во вступительных экзаменах по I-IV группам специальностей в 2017-2018 учебном году приняли участие 70.797 человек. Из принявших участие в экзаменах абитуриентов 28 007 пришлись на I группу, 19 858 – на II, 18 099 – на III, 4 833 – на IV.

По сравнению с прошлыми годами количество абитуриентов сократилось, но выросло количество набравших на экзамене выше 200 баллов. В результатах вступительных экзаменов на 2017-2018 учебный год наблюдается положительная динамика. В этом году на вступительных экзаменах выше 200 баллов набрали 35 790 человек (50,6%), что на 6,7% больше показателя прошлого года, на 10,6% - 2015 года, 11,3% - 2014 года. В 2016 году выше 200 баллов набрали 34 475 человек, в 2015 году - 33 198 человек, в 2014 году - 32 159 человек.

В этом году на вступительных экзаменах 2 464 человека набрали выше 600 баллов. В прошлом году этот показатель был равен 2 281 человеку, в 2015 – 2 094 человека, в 2014 – 1 725 человек.

В последний учебный год значительно вырос качественный уровень по приему студентов в высшие учебные заведения. На вступительных экзаменах процент отвечающих требованиям условиям конкурса вырос по I группе на 6,6%, по II группе – 4,6%, по III группе – 7,8%, по IV группе – 10,9%.

Э.Ш.

