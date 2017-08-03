Евросоюз выделил Лянкярану 13,5 миллионов евро

2017-08-03 11:34 | www.oxu.az | 3

Евросоюз выделил на развитие Лянкяранского района 13,5 миллионов евро.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на сайт ЕС, целью является оказание поддержки политике экономической диверсификации страны путем развития сел и регионов.

Сообщается, что Лянкяранский район находится на самом низком уровне по количеству инвестиции и прибыли на душу населения, однако в то же время у этого региона есть большой потенциал в сфере садоводства. Программа поддержки нацелена на повышение конкурентособности и устойчивое развитие садоводства.

Н.О.