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Официальный курс маната к мировым валютам на 3 августа (версия 2)

2017-08-03 13:15 | www.trend.az | 3

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:46)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на третье августа установлен на уровне 1,7008 и 2,0149 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.

Курсы валют и драгметаллов

03.08.2017

1 доллар США

1 USD

1.7008

1 евро

1 EUR

2.0149

1 австралийский доллар

1 AUD

1.3495

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0968

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8722

1 бразильский реал

1 BRL

0.5462

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4631

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1285

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1509

1 чешская крона

1 CZK

0.0772

1 чилийский песо

1 CLP

0.2613

1 китайский юань

1 CNY

0.2528

1 датская крона

1 DKK

0.2709

1 грузинский лари

1 GEL

0.7084

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2176

1 индийская рупия

1 INR

0.0267

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.249

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0128

100 иранских риалов

100 IRR

0.0045

1 шведская крона

1 SEK

0.2097

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7519

1 израильский шекель

1 ILS

0.4754

1 канадский доллар

1 CAD

1.351

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6383

1 казахский тенге

1 KZT

0.0051

1 киргизский сом

1 KGS

0.0246

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1128

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.3969

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0954

1 молдавская лея

1 MDL

0.095

1 египетский фунт

1 EGP

0.0953

1 норвежская крона

1 NOK

0.2152

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0415

1 польский злотый

1 PLN

0.4732

1 российский рубль

1 RUB

0.0281

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2503

1 саудовский риал

1 SAR

0.4535

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.4025

1 турецкая лира

1 TRY

0.4811

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0562

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1931

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4865

1 украинская гривна

1 UAH

0.0656

100 японских иен

100 JPY

1.5368

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.2587

Золото (1 унция)

1 XAU

2159.3357

Серебро (1 унция)

1 XAG

28.1142

Платина (1 унция)

1 XPT

1598.752

Палладий (1 унция)

1 XPD

1530.72

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