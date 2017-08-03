YEKA ihalesi Türkiye-Almanya ilişkilerinde zeytin dalı olabilir!

2017-08-03 15:36 | www.trend.az | 0

Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesindeki fiyatın oldukça makul olduğuna işaret eden enerji uzmanları, ihaleyi Siemens-Türkerler-Kalyon konsorsiyumunun kazanmasının son dönemlerde gerilen Türkiye-Almanya ilişkilerinde yeni ve daha işbirlikçi bir süreci başlatabileceği görüşünde.

Enerji Ekonomisi Derneği (EED) Başkanı, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, alanında en iyi küresel firmaların ihaleye girdiğini hatırlatarak, 3,48 cent/kWh fiyatının piyasa şartlarına göre iyi olduğuna işaret etti.

“Karapınar’daki fiyatla yarı yarıya”

Karapınar güneş YEKA ihalesinde en düşük fiyatın 6,99 cent/kWh olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Kumbaroğlu, “Bugün rüzgar için yapılan YEKA ihalesinde 3,48 rakamının görülmesi Karapınar’daki rüzgar enerjisini güneş enerjisinin yarı fiyatına getiriyor. Bu rekabetle, bu fiyatlarla rüzgar enerjisinin önünün hızlı gelişime açık olduğunu görüyoruz. Yaygınlaşma döneminde ölçek ekonomisinin ters işleyebileceğinin dikkate alınması, şebeke entegrasyonu için gerekli yatırım ve arz güvenliği için gerekli yedek kapasite ihtiyacının belirlenerek sürecin yönetilmesi önem taşımaktadır.” dedi.

“Almanya ile daha ılımlı bir süreç tesis edilebilir”

Projenin uygulanacağı 5 bölgenin Kayseri – Niğde, Edirne - Kırklareli – Tekirdağ, Ankara - Çankırı – Kırıkkale, Bilecik - Kütahya – Eskişehir ve Sivas olduğuna işaret eden Prof. Dr. Kumbaroğlu, şöyle devam etti:

“İhaleyi kazanan firma 1 milyar doların üzerinde yatırım yapacak. Bilindiği üzere ihaleyi kazanan konsorsiyum, yüzde 65 yerlilik oranını şart olmak üzere 100 milyon doların üzerinde yatırım maliyeti olan bir rüzgar türbin fabrikası kuracak. Siemens, Almanya’nın en önemli küresel firmalarından biri. Şimdi onlarla beraber yürütülecek bir süreç var. Bu süreç sadece şirketleri değil iki ülkenin bu alana etki eden kurumlarında da işbirliğini gerektiriyor. Türkiye ve Almanya arasında son dönemde oldukça gergin bir dönem yaşanıyor. Bu ihalenin bahsettiğimiz bu sürece olumlu etki etmesi ve enerjinin barışçıl etkisinin egemen kılınması en büyük temennimiz. YEKA ihalesinden ortaya çıkan dev yenilenebilir işbirliği farklı alanlardaki yatırımcılar için de cesaretlendirici bir örnek teşkil edebilir, Türkiye-Almanya arasında zeytin dalı olabilir.”