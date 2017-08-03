Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью завода по переработке табака в Загатале

2017-08-03 15:08 | www.apa.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью завода по переработке табака ООО «Азертабак» в Загатале.

Как передает АПА-Экономикс, президент Национальной конфедерации предпринимателей Азербайджана Мамед Мусаев и председатель правления ООО «Азертабак» Фазиль Рустамов предоставили главе государства подробную информацию о заводе. До сведения И.Алиева было доведено, что годовая производственная мощность завода составляет 3300-3600 тонн.

После ознакомления с заводом было сделано фото на память.