Türkiye dünya rekoru kırdı

2017-08-03 16:07 | www.trend.az | 1

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, rüzgar enerjisi ihalesinin ardından açıklama yapıyor.

İşte Albayrak'ın açıklaması:

''YEKA ihalesinde, rüzgarda yerli katkı payıyla şu anda kilovatsaat başına 10,3 dolar/cent olan alım fiyatı 3,48 cente düşerek bir dünya rekoruyla gerçekleşti.

İmzaları attıktan en kısa süre hedefiyle birlikte, İnşaallah, 2019 başına kadar yerli üretim rüzgar türbinlerimizi sisteme dahil edeceğiz.

12 şehirde yapılacak rüzgar türbini fabrikaları ile 1 milyar doların üzerinde yatırım yapılacak.''