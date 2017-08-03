Объем валютных резервов Центрального банка вырос на 1 млрд. долларов

2017-08-03 16:08 | www.apa.az | 7

Как сообщили АПА-Экономикс в ЦБА, объем официальных валютных резервов, находящихся в распоряжении ЦБА, на 1 августа 2017 года составил 5 млрд. 33,1 млн. долларов, что на 20,90% или 840,2 млн. долларов больше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период и на 1,39% или 69 млн. долларов больше по сравнению с предыдущим месяцем.

С начала года объем валютных резервов Центрального банка вырос на 1 млрд. 58,7 долларов или 26,64%.