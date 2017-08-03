В центре Баку прохожим раздали деньги – ВИДЕО

2017-08-03 11:52 | www.oxu.az | 4

В Баку прошел необычный социальный эксперимент.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на baku.ws, видео было выложено на youtube-канале «Alles Pro».

В центре города молодой человек держал в руках коробку с надписью «если нуждаешься - возьми, если есть возможность – дай».

Сначала прохожие лишь с любопытством разглядывали парня, а затем начали подходить. Некоторые брали, а другие жертвовали деньги.

Однако бравших оказалось больше чем отдававших. Некоторые прохожие оправдывались тем, что им нужны деньги на поездку в район, на покупку воды, лекарств и т.д.

Э.Ш.

