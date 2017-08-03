Посол: «Индонезия всегда будет поддерживать Азербайджан в нагорно-карабахском вопросе»

2017-08-03 16:31 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, об этом заявил посол Индонезии в Азербайджане Хюснан Бей Фанани.

Он сказал, что в конце года ожидается визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Индонезию: «На самом деле визит должен был состояться в начале года. Но из-за некоторых мероприятий в Азербайджане визит был отложен. Надеемся, что визит состоится. Индонезия является другом и братом Азербайджана, делает все возможное для развития этих отношений».

Посол добавил, что экономические связи между двумя странами также находятся на высоком уровне: «Индонезия закупает у Азербайджана нефть на 2,4 млрд. долларов. Это говорит о том, что экономические связи развиваются с каждым годом».

Дипломат заявил, что Индонезия всегда поддерживает и будет поддерживать Азербайджана в нагорно-карабахском вопросе. Он отметил, что Нагорный Карабах является составной частью Азербайджана.