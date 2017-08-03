Саакашвили стал невыездным

2017-08-03 12:09 | www.oxu.az | 3

Украина уведомила США и другие страны о том, что все удостоверительные документы, выданные в стране на имя бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили, аннулированы.

Как передает Oxu.Az, об этом в четверг, 3 августа, сообщила «Комсомольская правда в Украине» со ссылкой на информированный источник.

«Украинский президент Петр Порошенко разыграл с гражданством Саакашвили хитрую комбинацию. Сразу после подписания указа о лишении того гражданства через МИД Украины были уведомлены компетентные органы США и других стран о том, что аннулированы все его паспорта. Он физически не может выехать из США ни в Украину, ни в любую другую страну. Товарищ Саакашвили — в изоляции», - цитирует газета собеседника.

По словам источника, в отношении Саакашвили все было оформлено именно так, чтобы Украине не пришлось самостоятельно подвергнуть экстрадиции экс-президента. Тбилиси уже заявил, что готов вступить в переговорный процесс с США по данному вопросу.

1 августа Саакашвили заявил, что собирается вернуться в Киев. «Я не буду прятаться в США. Я обязательно вернусь в Украину и буду в суде доказывать свою правоту», - отметил он.

26 июля президент Порошенко подписал указ о лишении бывшего губернатора Одесской области украинского гражданства.

Н.О.