Валютные резервы Центробанка Азербайджана за год выросли более чем на 20%

2017-08-03 16:03 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В июле 2017 года валютные резервы, находящиеся в распоряжении Центрального банка Азербайджана (ЦБА), выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года примерно на 870,2 миллиона долларов (21 процент) - до 5033,1 миллиона долларов, следует из статистических данных, размещенных в четверг на сайте ЦБА.

За месяц резервы Центробанка выросли на 69 миллионов долларов (1,4 процента), а с начала года - на 1 058,7 миллиона долларов (26,6 процента).

В течение прошлого года валютные резервы Центробанка сократились более чем на один миллиард долларов, или на 20,78 процента по сравнению с 2015 годом.

Резервы ЦБА начали сокращаться с июля 2014 года. Если в начале этот процесс протекал медленными темпами (в пределах 20-50 миллионов долларов), то, начиная с декабря 2014 года, произошло резкое сокращение объема резервов, что связано с ростом спроса на долларовую массу в стране.

Между тем, в течение 2016 года рост валютных резервов наблюдался в марте (на 0,9 процента), апреле (на 1,35 процента), мае (на 3,97 процента), августе (на 0,7 процента) и ноябре (на 0,14 процента).

(Автор: Азад Гасанли)

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