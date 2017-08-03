Российского ученого-историка по заявлению армян пригласили в Следственный комитет России

2017-08-03 16:48 | www.apa.az | 4

Автора многочисленных статей, разоблачающих фальсификацию армянами истории, ученого-историка Олега Кузнецова пригласили в Следственный комитет на основе заявления армян.

Об этом московскому корреспонденту АПА заявил сам Олег Кузнецов.

Он отметил, что 4 августа его пригласили в Следственный комитет по Западному административному округу Москвы в связи с заявлением армян по поводу его монографии «История транснационального армянского терроризма в ХХ столетии»: «Следователь по особо важным делам Следственного комитета по Западному округу Москвы Андрей Алексеевич Берлев встретится со мной 4 августа. Он сам сообщил мне о том, что в его производстве находится заявление группы граждан армянской национальности с требованием проверить мой научный труд на предмет наличия в его содержании признаков состава преступления, предусмотренного статьей 282 УК РФ - разжигание межнациональной розни. Я уже давно знаю о существовании этого заявления. Еще в прошлый четверг московские журналисты проинформировали меня об этом».

Подобное приглашение вполне законно. Оно соответствует нормам российского уголовно-процессуального права, регламентирующего деятельность правоохранительных органов в подобных случаях».

О.Кузнецов подчеркнул, что с формально-правовой точки зрения все выглядит правильно и законно.

«Однако мне не известно, как будет развиваться ситуация в стенах Следственного комитета. Поэтому на всякий случай я решил заручиться поддержкой известного московского адвоката Эльмара Пашаева. Он будет присутствовать при моей встрече со следователем. Во второй половине дня в пятницу я буду готов ответить на вопросы следователя», - сказал он.

Отметим, книга «История транснационального армянского терроризма в ХХ столетии» написана на основе материалов Комитета государственной безопасности СССР и Центрального разведывательного управления США, а также уголовных дел по преступлениям, совершенным армянскими террористами на территории Азербайджана и России.