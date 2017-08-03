Президент Азербайджана принял участие в открытии участка автодороги в Гахе

2017-08-03 16:48 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии участка Гах-Гораган автомобильной дороги Гах-Гораган-Загатала.

Как передает АПА-Экономикс, Ильхам Алиев осмотрел стенды, отражающие технические показатели дороги. Глава ОАО «Азеравтойол» Салех Мамедов сообщил, что уже завершены работы на участке дороги в 8,6 км, а ее общая протяженность составляет 29,8 км.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие дороги.