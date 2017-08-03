Отдых без забот с банком ВТБ (Азербайджан)

2017-08-03 12:20 | www.oxu.az | 3

«ВТБ» (Азербайджан) запускает новую акцию «Отдых без забот», которая предусматривает специальные условия на аренду банковских сейфов и открытие депозитов.

Со 2 августа при аренде индивидуальных банковских сейфов в банке «ВТБ» (Азербайджан) клиенты в зависимости от размера ячейки и срока аренды могут получить скидку до 80% на данную услугу. Максимальный срок аренды ячеек составляет 12 месяцев. Кроме того, клиенты, открывающие депозит с суммой от 5000 АЗН и сроком на 12 месяцев и более, могут бесплатно арендовать банковскую ячейку сроком до 3 месяцев. Дополнительным преимуществом является отсутствие залога за пользование индивидуальным банковским сейфом.

Срок действия акции - до 1 ноября 2017 года.

Начальник Управления развития сети/и.о Начальника Управления Розничного бизнеса банка ВТБ (Азербайджан) Фуад Ибрагимов заявил: «Услуга по аренде банковских сейфов особенно актуальная для клиентов, отправляющихся на отдых, так как является надежным способом хранения ценных вещей. Арендуя сейфы в банке ВТБ (Азербайджан) клиенты могут быть уверенны в безопасности своих ценностей».

Дополнительную информацию об условиях акции «Отдых без забот» можно получить в филиалах банка или позвонив в Call Center по номеру 986.

ОАО «Банк ВТБ» (Азербайджан) является дочерним банка «Банк ВТБ» (ПАО). Акционеры ОАО «Банк ВТБ» (Азербайджан) - «Банк ВТБ» (ПАО) и ООО «AtaHolding». ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) оказывает услуги клиентам корпоративного бизнеса, малого бизнеса и частным клиентам.