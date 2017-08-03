В Гахе состоялось открытие Музея флага

2017-08-03 17:05 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии Музея флага в Гахском районе.

Как сообщает АПА, глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие музея.

Было доведено до сведения, что полностью готов к эксплуатации комплекс Площади флага, строительство которого началось в 2016 году. Комплекс, площадь которого составляет 3 гектара, создан за счет внутренних возможностей района. Государственный флаг Азербайджанской Республики развевается на флагштоке высотой 62 метра.