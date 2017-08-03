Массовая драка в российской воинской части, госпитализированы 14 человек

2017-08-03 12:40 | www.oxu.az | 3

В 473-м окружном учебном центре подготовки младших специалистов (в/ч 31612) в Елани в Свердловской области произошла массовая драка, 14 человек госпитализированы. Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Дождь, 60 контрактников из Тувы и около сотни солдат местного гарнизона устроили драку.

Тувинских бойцов прислали в Свердловскую область для «прохождения курсов выживания», рассказал собеседник издания. За день до отъезда они купили алкоголь и отметили окончание учебы. Источник рассказал, что контрактники из Тувы «вспомнили какие-то обиды, которые видели от местных» и решили атаковать казарму, вооружившись ножами и заточками.

В результате драки 13 военнослужащих Еланского гарнизона и один офицер получили ножевые ранения.

По данным источника, в Еланский учебный центр приехала рабочая группа старших офицеров во главе с заместителем командующего ЦВО генерал-лейтенантом Хасаном Калоевым. Они займутся расследованием обстоятельств происшествия.

И.Ф.