Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги в Гахском районе (ФОТО)

2017-08-03 16:17 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг в рамках поездки в Гахский район принял участие в открытии автомобильной дороги Алатемир-Марсан-Тасмалы-Зейем-Лелели.

Глава государства ознакомился со стендами, отражающими технические показатели дороги.

Председатель ОАО "Азеравтойол" Салех Мамедов проинформировал Президента Ильхама Алиева о технических показателях автодороги.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие дороги.

В завершении было сделано фото на память.

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