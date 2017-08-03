ANAMA: За последний месяц были обезврежены 517 НРБ

2017-08-03 17:20 | www.apa.az | 6

Как сообщили АПА в ANAMA, в операциях участвовали оперативный состав из 516 человек и административный состав из 135 человек. Также к операциям были привлечены 6 механических машин по разминированию и 34 сапера.

В июле месяце в связи с обнаружением мин и НРБ в службу 102 поступили 4, а в Центр управления при кризисных ситуациях МЧС – 2 звонка. На основе этих обращений были обнаружены и обезврежены 61 НРБ, 1 противотанковая и 1 противопехотная мины (всего 63).

В течение месяца ANAMA провело операции по зачистке территорий в Агджабединском, Агдамском, Физулинском, Ходжавендском, Агстафинском, Джабраилском, Бардинском, Гянджинском, Тертерском, Газахском, Шамкирском и Лянкяранском районах, а также в городе Баку.