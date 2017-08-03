Президент Азербайджана: «Мы посылаем месседж и показываем дорогу к объединению всех мусульманских народов»

2017-08-03 18:03 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА, об этом во время встречи с представителями общественности Балакенского района сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«На самом деле это был больше месседж миру о том, что совместное проживание, сосуществование представителей разных народов в условиях дружбы и доброты возможно. На примере Азербайджана это могут видеть все. Этот же год является годом «Исламской солидарности». Это еще один призыв. В Азербайджане нет никаких проблем ни с мультикультурализмом, ни с исламской солидарностью. Отправляя посредством этих призывов месседжи, мы, если так можно сказать, показываем путь, чтобы все мусульманские народы объединились, не было между ними противостояния, недопонимания. На примере Азербайджана мы видим, что это возможно. Азербайджан является частью большой географии, частью Кавказа. Кавказ – единый организм. Между всеми народами, проживающими на Кавказе, были исторические связи, родственные связи, дружба, братство. Считаю, что Азербайджан превратился в очень важную для всего Кавказа страну. Поэтому в Балакене имеются очень хорошие результаты как в этой сфере, так и в экономической, социальной, сельскохозяйственной, перерабатывающей сферах. Район с каждым днем становится красивее, благоустраивается, растет число туристов. Как только я вернусь в Баку, я дам дополнительные поручения в связи с развитием района, чтобы еще не реализованные проекты в ближайшее время были выполнены, и мы встретились на очередных церемониях открытия», - подчеркнул он.