Жители столицы затратили более 4 млн манатов на еду и напитки

2017-08-03 12:50 | www.oxu.az | 5

В январе-июне 2017 года объем розничного товарооборота в столице по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 2,3% до 8942,2 млн манатов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Статистическое управление города Баку, стоимость продуктов питания, напитков и табачных изделий, проданных в торговых сетях, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 4,5% до 4151,5 млн манатов, а непродовольственных продуктов – на 0,9% до 4790,7 млн манатов.

Э.Ш.

