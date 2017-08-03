Селфи со звездами - интересные моменты фестиваля "ЖАРА" в Баку (ФОТО)

2017-08-03 16:25 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2017", прошедший с большим успехом с 27 по 30 июля на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze, запомнился зрителям великолепными концертными шоу, выступлениями самых известных и популярных исполнителей, неожиданными дуэтами, премьерами новых песен и звездными проходами по красной дорожке, сообщает Trend Life.

Для многих поклонников звездных гостей, фестиваль стал еще и уникальной возможностью сфотографироваться вместе с кумиром. Выстроившись вдоль красной дорожки, фанаты с нетерпением ждали появления звезд, а, завидев их, начинали бурно аплодировать и выкрикивать признания в любви. Многим из них повезло, и они сделали заветное селфи со звездами, которые тоже были очень рады пообщаться с поклонниками.

Предлагаем читателям Trend Life подборку самых ярких и запоминающихся моментов встречи поклонников с кумирами на фестивале "ЖАРА-2017".

В фестивале "ЖАРА-2017" приняло участие свыше 80 известных артистов и талантливых исполнителей из Азербайджана, России, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Латвии, Беларуси и Италии. На протяжении фестивальных дней были проведены юбилейные и творческие вечера легендарных исполнительниц, народных артисток СССР Софии Ротару и Аллы Пугачевой, заслуженного артиста России, лауреата множества премий Григория Лепса, прошло много премьер и ярких событий. Концертные программы посетило около 40 тысяч зрителей.

Организаторы фестиваля - певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева)