Президент: «В Азербайджане должна быть распространена программа самозанятости»

2017-08-03 18:08 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев после участия в открытии «Центра ABAD» в Балакене встретился с представителями общественности.

Как сообщает АПА, выступил с речью.

«Газификация в Балакенском районе на уровне 100 процентов. Даже по всей стране мы пока не достигли такого уровня. По всей стране этот уровень равен 93 процента, в Балакене же 100 процентам. Проблемы с электроэнергией решаются, прокладываются сельские дороги. Сегодня мы открыли новую такую дорогу, впоследствии проложим дороги и в другие села.

Вам хорошо известно, что после землетрясения азербайджанское государство оказало материальную помощь своим гражданам, только в Балакенском районе за государственный счет было построено более 7 тысяч частных домов, более 2 тысяч домов были капитально отремонтированы. Считаю, это свого рода показатель. Поскольку для решения проблем граждан, оказавшихся в тяжелом положении, государство не пожалело усилий, и сегодня социально-экономическое развитие в Балакенском районе на хорошем уровне. Открытие «Центра ABAD» наглядное доказательство этого. В связи с этим я дал уже соответствующие поручения для того, чтобы Азербайджане должна быть распространена программа самозанятости, государство же, в свою очередь, создает для этого условия.

Как меня проинформировали, в Балакенском районе гражданам предоставлены 12 контейнеров, и в этих контейнерах уже производится продукция – варенья. У них прекрасная тара, они поставляются на внутренний рынок, будут поставляться и на внешние рынки».

Президент отметил, что в течение одного года в Балакенском районе на 2 200 гектарах были заложены новые фундуковые сады, площадь этих садов уже доведена до 7 тысяч гектаров.

«В предстоящие годы будут дополнительно заложены фундуковые сады как минимум на 3 тысячах гектарах, и все эти вопросы решаются за счет государства. То есть, государство обеспечивает необходимыми саженцами, решает вопросы с орошением, создает крестьянам условия для того, чтобы они, ухаживая за этими деревьями, еще больше улучшали свое материальное положение, отправляя за рубеж продукцию, приносящую иностранную валюту. Поэтому в предстоящие годы будут предприняты еще более серьезные шаги по развитию традиционного сельского хозяйства данного как в Балакенском, так и в соседних районах».