Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ссуза

2017-08-03 18:25 | www.apa.az | 5

Информация о том, что в Хызынском районе должностные лица ссуза занимались приписками, необоснованно начисляя завышенную зарплату коллективу учебного заведения, поступила в Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.

Как сообщили АПА в пресс-службе генпрокуратуры, было установлено, что должностные лица ссуза в Хызы, злоупотребив своими полномочиями, несмотря на отсутствие студентов, приписывали дополнительную заработную плату преподавателям, а также охраннику, водителю, кочегару и другому обслуживающему персоналу в размере 47 тысяч 971 манат.

По факту было возбуждено уголовное по статье 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК АР.

Сейчас продолжаются оперативно-следственные мероприятия для всестороннего расследования фактов, выяснения круга деятельности данных должностных лиц, а также возмещения нанесенного ущерба.