В Казахстане запретят закрывающую лицо одежду

2017-08-03 12:55 | www.oxu.az | 3

В Казахстане обсуждаются поправки в законодательство, предусматривающие запрет на ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо и препятствующей распознаванию личности, сообщил министр по делам религий и гражданского общества республики Нурлан Ермекбаев, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Есть предложение о запрете на ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо и препятствующей распознаванию личности. Это на сегодня распространенный международный опыт, он продиктован как соображениями общественной безопасности, так и соображениями этики и сохранения национальных культурных традиций», - сказал он в четверг на пресс-конференции.

Министр подчеркнул, что инициатива о внесении этих поправок в законодательство исходит от гражданского общества.

«Люди, которые носят такую одежду, они тем самым демонстрируют несогласие с теми принципами и духовными ценностями, которые исторически сложились у нас в обществе. То есть они оказывают негативное влияние на других, вызывают раздражение и недовольство большинства граждан», - пояснил Ермекбаев.

По его словам, в настоящее время эта норма рассматривается, и ее конкретная редакция обсуждается с экспертами и с общественностью на предмет возможных корректировок.

«Но в целом это продиктовано общественным запросом, общественным заказом», - заключил Ермекбаев.

Н.О.