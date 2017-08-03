Жители Азербайджана смогут наблюдать метеоритный дождь

2017-08-03 13:00 | www.oxu.az | 3

В этом месяце жители планеты станут свидетелями астрономического феномена.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Национальной академии наук Азербайджана, в ночь с 12 на 13 августа метеорный поток Персеиды будет отличаться повышенной активностью. Поток проходит ежегодно с 17 июля по 24 августа.

В отличие от прошлого года, в этот раз жители Земного шара смогут увидеть меньше «падающих звезд». Также лунный свет не позволит увидеть часть падающих метеоритов.

Э.Ш.

