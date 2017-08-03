Президент принял участие в открытии ряда объектов в Гахе

2017-08-03 18:45 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию новой электрической подстанции мощностью 110/35/10 кВт.

Как сообщает АПА, председатель ОАО «Azərışıq» Баба Рзаев проинформировал главу государства о технических показателях подстанции. Он сказал, что строительство в регионах, которое ведет «Azərışıq», и сдача в эксплуатацию новых электрических подстанций открыли широкие возможности для удовлетворения потребностей населения в электроэнергии.

Президент Ильхам Алиев ввел в действие подстанцию.

Также глава государства принял участие в открытии построенного в Гахе по инициативе Фонда Гейдара Алиева детского сада на 180 мест.

В рамках поездки в Гахский район президент также ознакомился с условиями, созданными в пункте приема табака.