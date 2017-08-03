В Таиланде огромный медведь напал на мужчину – ВИДЕО

2017-08-03 13:10 | www.oxu.az | 5

В Таиланде огромный медведь напал на мужчину, который предположительно дразнил его едой.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, 36-летний Найфум Проматрее чудом выжил, оказавшись в лапах хищника, которых пытался затащить его к себе в клетку, волочил по земле и бил лапами.

Инцидент произошел в сельской провинции Пхетчабун, когда Найфум с друзьями решили посетить местный храм. Монахи держат у себя диких кабанов и медведя в клетке, позволяя гостям подкармливать животных. Мужчина решил спустить на веревке миску с рисом медведю. Но то ли он замешкался, то ли зверь оказался слишком нетерпеливым. Медведь встал на задние лапы и затащил Найфума через заграждение в свой вольер. Он пытался затащить его в свою клетку, чтобы «спокойно пообедать». Один из друзей Найфума прыгнул в вольер и начал бить медведя длинным шестом, когда зверь отвлекся, остальным удалось вытащить несчатного из вольера.

И.Ф.