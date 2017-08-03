Айсель Адыгезалзаде на фестивале с супругом – ФОТО
2017-08-03 13:20 | www.oxu.az | 3
Ведущий гаджи Нуран Гусейнов, представительница Азербайджана на «Евровидении 2009» Айсель Адыгезалзаде и ее супруг, директор Азербайджанской государственной филармонии, пианист Мурад Адыгезалзаде приняли участие в IX Габалинском международном музыкальном фестивале.
Как передает Oxu.Az, Г.Н.Гусейнов поделился сделанными на фестивале фотографиями в социальных сетях.
Фестиваль, стартовавший 29 июля при организационной поддержке министерства культуры и туризма, завершится 3 августа.