Айсель Адыгезалзаде на фестивале с супругом – ФОТО

2017-08-03 13:20 | www.oxu.az | 3

Ведущий гаджи Нуран Гусейнов, представительница Азербайджана на «Евровидении 2009» Айсель Адыгезалзаде и ее супруг, директор Азербайджанской государственной филармонии, пианист Мурад Адыгезалзаде приняли участие в IX Габалинском международном музыкальном фестивале.

Как передает Oxu.Az, Г.Н.Гусейнов поделился сделанными на фестивале фотографиями в социальных сетях.

Фестиваль, стартовавший 29 июля при организационной поддержке министерства культуры и туризма, завершится 3 августа.

А.С.

