Запад потратил свыше полутора сотен миллионов долларов на Мецаморскую АЭС, вместо того, чтобы ее ликвидировать

2017-08-03 16:54 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Базирующаяся в Ереване общественная организация «Союз информированных граждан» обнародовала данные о помощи стран-доноров, направленной на повышение уровня безопасности Мецаморской АЭС в Армении. Начиная с 1995 года, объем помощи составил порядка 160 миллионов долларов. Из них 65 миллионов долларов выделили США, 55 миллионов — ЕС, 8 миллионов — Россия, 7 миллионов — МАГАТЭ, 25 миллионов — другие государства.

К сожалению, Запад, который настаивает на закрытие этой опасной станции, сталкивается с нежеланием Армении отказаться от дешевого атома. Несмотря на то, что с целью закрытия АЭС Брюссель даже готов выделить грант в размере 200 миллионов евро, а многие западные компании готовы инвестировать в энергетический сектор Армении немалые средства, Ереван предпочитает подвергать регион страшной опасности и не сдвигается со своей неконструктивной позиции в отношении Мецаморской АЭС.

Если раньше правительство Армении говорило о строительстве новой АЭС высокой мощности, или, как минимум, о строительстве нового блока АЭС средней мощности, то теперь об этих планах можно забыть.

В программе правительства Армении на 2018−2022 годы впервые за последние 20 лет нет упоминания о планах строительства нового энергоблока, несмотря на то, что старая АЭС полностью исчерпала свой ресурс.

Проблема заключается в стоимости строительства новой АЭС - пять миллиардов долларов непосильный груз для Армении, одного из наиболее бедных государств постсоветского пространства. Когда работа по новому энергоблоку лишь обсуждалась, Россия готова была финансировать часть работ по его строительству, однако, глобальный финансовый кризис, который начался в 2008 году, привел к тому, что многие экономики оказались в депрессивном состоянии на многие годы после кризиса.

Однако, также нельзя допускать продолжения работы старой АЭС: Мецаморская АЭС расположена в активной сейсмической зоне и многие эксперты опасаются ядерной катастрофы, если землетрясение произойдет в Мецаморе.

Сегодня Армения продолжает эксплуатировать Мецаморскую АЭС, работа которой вызывает опасения у многих экспертов. Более того, после необходимого ремонта, Армения возобновила работу Мецаморской АЭС, и это был первый в мире случай перезапуска ядерного объекта.

К сожалению, текущие незначительные технические работы никак не решают проблему безопасности. Мецаморская АЭС не имеет гермооболочки - защитного корпуса, который предотвратил бы радиоактивное излучение в случае аварии. Если же, авария все же произойдет на Мецаморе, радиоактивное облако затронет территорию Турции, чья граница находится всего в 10 милях от ядерного объекта, а также соседей Армении – Азербайджан, Грузию и Иран.

(Автор: Эльмира Таривердиева)