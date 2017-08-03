В Армении преследуют родителей солдат

2017-08-03 13:29 | www.oxu.az | 3

Больше всего зарегистрированных случаев в армянской армии - это преступления, совершенные на почве неуставных отношений между военнослужащими.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, несмотря на неоднократные обращения в минобороны Армении родителей военнослужащих, пострадавших во время подобных инцидентов, не удается предотвратить такие события.

В эти дни в одной из военных частей оккупационной армии врага, расположенной в оккупированном Агдере, произошла драка между двумя военнослужащими. Солдат по фамилии Галустян, подвергавшийся физическому давлению и оскорблениям в ночные часы во время отдыха личного состава, облил горячей водой солдата, который оскорблял и унижал его. Военнослужащий, получивший ожоги различной степени тяжести, был доставлен в госпиталь.

В последние дни во время происшествия на почве неуставных отношений с различными телесными повреждениями в госпиталь в Ханкенди были доставлены несколько армянских военнослужащих.

Так, в одной из воинских частей, расположенной в Мадагизе, два офицера после принятия спиртных напитков без каких-либо на то оснований начали избивать солдат. Подвергшиеся физическому давлению во время инцидента солдаты Размик Погосян, Армен Егизарян, Мхитар Хайриян, Самвел Манукян, Карапет Торосян для дачи показаний были доставлены в военное следственное управление в Ханкенди.

В ходе еще одного случая солдат Йерванд Гаспарян, отказавшийся выполнять команду "Подъем!", был избит своим командиром по фамилии Суварян. Родители, разгневанные подобным отношениям к их детям, пожаловались командованию. Однако после угроз от местного командования родители, опасаясь, что и в будущем с их детьми могут произойти подобные зверства, вынуждены были забрать свои жалобы.

И.Ф.