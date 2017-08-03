Владимир Кличко решил завершить карьеру – ВИДЕО

2017-08-03 13:35 | www.oxu.az | 3

Украинский боксер, бывший чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко решил завершить карьеру.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на lenta.ru, о своем решении он сообщил на личном YouTube-канале.

По информации издания, 41-летний спортсмен отказался от боя-реванша с британцем Энтони Джошуа, который был запланирован на 11 ноября этого года. Бой предполагалось провести на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Первый поединок между спортсменами, прошедший 30 апреля в Лондоне, завершился победой Джошуа техническим нокаутом в 11-м раунде.

За профессиональную карьеру Кличко одержал 64 победы (53 нокаутом) и потерпел пять поражений.

И.Ф.