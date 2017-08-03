260 гостей свадьбы Месси пожертвовали на благотворительность лишь 9,5 тысяч евро

2017-08-03 13:45 | www.oxu.az | 3

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, 30 июня сыгравший свадьбу с Антонеллой Рокуццо в родном городе Росарио, попросил гостей церемонии вместо подарков сделать пожертвования в его благотворительный фонд, помогающий нуждающимся детям.

По информации Oxu.Az , как сообщает championat.com со ссылкой на издание Marca, почти 260 гостей, среди которых были замечены звёзды футбола, знаменитости и миллионеры, перевели на счёт фонда лишь 9,5 тыс. евро.

«Эта сумма кажется ещё смешнее, если принять во внимание тот факт, что одноклубник Месси Херард Пике в день собственного бракосочетания на радостях оставил в казино 11 тыс. евро», - пишет испанское издание.

Сообщается, что Месси остался недоволен тем фактом, что точная сумма пожертвований гостей просочилась в прессу.

«Это настоящие богатенькие крысы. Они могли бы пожертвовать что-то иное для этих нуждающихся детей», - отметил известный испанский ведущий Алехандро Фантино.

И.Ф.