Мейханщик Керим Новрузов госпитализирован

2017-08-03 13:55 | www.oxu.az | 3

Исполнитель мейханы Керим Новрузов, более известный как Агакерим, вновь оказался в больнице после произошедшего с ним в марте кровоизлияния в мозг.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az, состояние здоровья К.Новрузова нормальное, но он останется под наблюдением врачей, так как ему еще предстоит пройти серию процедур.

Отметим, что после кровоизлияния К.Новрузов утратил способность разговаривать, но затем пошел на поправку, речь вернулась к нему, и сейчас он общается с родными по телефону.

Напомним, что в апреле мать мейханщика скончалась после не соответствующих действительности публикаций о смерти сына в СМИ.

А.С.