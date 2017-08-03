Международные резервы РФ за неделю выросли на $4,2 млрд

2017-08-03 17:20 | www.trend.az | 4

Международные резервы России за неделю - с 21 июля до 28 июля 2017 г. - выросли на $4,2 млрд, до $418,9 млрд, передает РИА Новости со ссылкой на Банк России.

Как указал регулятор, увеличение резервов на 1% произошло вследствие их положительной переоценки.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.