Can Qarabağ: Севиндж Тофиггызы презентовала патриотический клип (ФОТО, ВИДЕО)

2017-08-03 17:22 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский композитор Севиндж Тофиггызы презентовала в социальной сети новый клип на свою композицию Can Qarabağ, сообщает Trend Life.

Автором слов к композиции является заслуженный деятель искусств, поэт Баба Везироглу. Композицию Can Qarabağ исполняет юная вокалистка Айсу Ахмедова.

Клип, как и сама композиция, получился патриотичным, наполненным любовью к Родине.

По словам Севиндж Тофиггызы, написание композиций на патриотическую тему она считает своим долгом.

Над видеоклипом работал – режиссер Эмин Гусейнов.

(Автор: Джани Бабаева)