В Баку сдано в эксплуатацию 211,2 кв метров жилья

2017-08-03 14:05 | www.oxu.az | 3

Обнародован список построек, сданных в эксплуатацию в Баку в течение 6 месяцев этого года.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Статистическое управление города Баку, в январе-июне 2017 года в столице был сдан в эксплуатацию новый кампус Высшей школы нефти, новое административное здание Наримановского районного суда, а также мост в Пираллахинском районе.

Кроме того, в январе-июне 2017 года за счет всех финансовых источников были сданы в эксплуатацию новые жилые дома общей площадью 211,2 кв метров. За этот период на развитие экономических и социальных сфер города из всех финансовых источников в основной капитал было направлено 5838,9 млн манатов, что на 3,6% больше по сравнению с январем-июнем 2016 года.

Э.Ш.

