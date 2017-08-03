Ильхам Алиев в Балакенском районе – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-08-03 14:12 | www.oxu.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял участие в открытии Центра ABAD в Балакене.

Как передает Oxu.Az, глава государства сначала ознакомился со стендами, отражающими информацию о деятельности в 2016-2017 годах и планах предприятия Balxurma, расположенного в районном селе Катех.

Председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Инам Керимов проинформировал главу государства о работах, проделанных в рамках проекта ABAD.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с продукцией, производимой в рамках проекта ABAD в Балакене и других районах.

После ознакомления с Центром ABAD президент Ильхам Алиев встретился с представителями общественности района.

В заключение было сделано фото на память.

12:30

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 3 августа принял участие в открытии Гидроэлектростанции в Балакене.

Как передает Oxu.Az, президент ОАО «Азерэнержи» Этибар Пирвердиев сообщил главе государства о станции.

Глава государства ввел Балакенскую гидроэлектростанцию в действие.

Затем президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Музея флага в городе Балакен. Президент разрезал символическую ленту.

3 августа глава государства также принял участие в открытии автомобильной дороги Балакен-Сарыбулаг-Габагчёль-Халатала.

Председатель ОАО «Азеравтойол» Салех Мамедов сообщил главе государства о технических показателях дороги.

Президент Ильхам Алиев разрезал символическую ленту.

Затем было сделано фото на память.

12:03

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Балакенский район.

Как передает Oxu.Az, глава Исполнительной власти Балакенского района Ислам Рзаев информировал президента Ильхама Алиева о проделанных работах в парке культуры и отдыха.

Н.О.

