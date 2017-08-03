Ильхам Алиев в Балакенском районе – ФОТО + ОБНОВЛЕНО
2017-08-03 14:12 | www.oxu.az | 3
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял участие в открытии Центра ABAD в Балакене.
Как передает Oxu.Az, глава государства сначала ознакомился со стендами, отражающими информацию о деятельности в 2016-2017 годах и планах предприятия Balxurma, расположенного в районном селе Катех.
Председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Инам Керимов проинформировал главу государства о работах, проделанных в рамках проекта ABAD.
Президент Ильхам Алиев ознакомился с продукцией, производимой в рамках проекта ABAD в Балакене и других районах.
После ознакомления с Центром ABAD президент Ильхам Алиев встретился с представителями общественности района.
В заключение было сделано фото на память.
12:30
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 3 августа принял участие в открытии Гидроэлектростанции в Балакене.
Как передает Oxu.Az, президент ОАО «Азерэнержи» Этибар Пирвердиев сообщил главе государства о станции.
Глава государства ввел Балакенскую гидроэлектростанцию в действие.
Затем президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Музея флага в городе Балакен. Президент разрезал символическую ленту.
3 августа глава государства также принял участие в открытии автомобильной дороги Балакен-Сарыбулаг-Габагчёль-Халатала.
Председатель ОАО «Азеравтойол» Салех Мамедов сообщил главе государства о технических показателях дороги.
Президент Ильхам Алиев разрезал символическую ленту.
Затем было сделано фото на память.
12:03
Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Балакенский район.
Как передает Oxu.Az, глава Исполнительной власти Балакенского района Ислам Рзаев информировал президента Ильхама Алиева о проделанных работах в парке культуры и отдыха.