Член общины Нагорного Карабаха выступил с опровержением статьи EUobserver

2017-08-03 17:46 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Член азербайджанской общины Нагорного Карабаха, депутат парламента Азербайджана и соучредитель армяно-азербайджанской мирной платформы Ровшан Рзаев выступил с опровержением статьи в EUobserver.

По словам Рзаева, в опубликованной 28 июля на сайте EUobserver статье - «ЕС нуждается в политике мира в Нагорном Карабахе», представитель армянской диаспоры Николас Тавитян пытается отвлечь внимание от реальной ситуации сложившейся в нагорно-карабахском конфликте.

Тавитян не пишет об основополагающем факте, что оккупация Арменией азербайджанских земель является главной причиной армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, говорится в статье Рзаева.

Военная оккупация Армении сопровождалась кровопролитной этнической чисткой на захваченных землях, пишет Рзаев, обращая внимание на то, что Армения не выполняет резолюций Совета Безопасности ООН, в которых выражено требование о немедленном, безоговорочном и полном выводе армянских войск из всех захваченных территорий Азербайджана.

«Физическое присутствие армянских вооруженных сил на суверенных территориях Азербайджана представляет собой непосредственную угрозу для регионального мира и безопасности», - пишет Рзаев.

По словам депутата, Тавитян, противоречит самому себе, так как, говоря о подходе «люди в первую очередь», он игнорирует права одного миллиона азербайджанцев, включая азербайджанскую общину Нагорного Карабаха, и воспринимает оккупацию как свершившийся факт.

Хорошо известно, что единственным возможным способом урегулирования конфликта является вывод войск Армении с территории Нагорного Карабаха и возвращение внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) Азербайджана в свои дома, пишет Рзаев.

«Важно, чтобы ЕС твердо придерживался единой позиции и приверженности принципам территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ государств, что также подтверждается новой стратегией безопасности ЕС в отношении всех затянувшихся конфликтов на постсоветском пространстве», - пишет Рзаев.

ЕС, по его мнению, должен оказать дипломатическое давление на Армению для вывода оккупационных войск и поддержать процесс этнического примирения армянской и азербайджанской общин в нагорно-карабахском регионе Азербайджана.

«ЕС и отдельные участники этой организации могут, также поделиться своим лучшим опытом создания успешных моделей автономии, таких как Аландские острова в Швеции, регион Трентино-Альто-Адисе в Италии и другие в контексте поиска подходящей модели автономии для Нагорного Карабаха в составе Азербайджана», - пишет Рзаев.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльмира Таривердиева)