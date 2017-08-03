В Баку задержан наркоторговец из Грузии – ФОТО

2017-08-03 14:32 | www.oxu.az | 3

Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками Управления полиции Ясамальского района провели операцию по задержанию гражданина Грузии Максиме Кобуладзе, подозреваемого в торговле наркотиками.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе МВД, в ходе обыска у него обнаружили 4 кг 700 грамм высушенной марихуаны.

На основе показаний задержанного сотрудники отдела были командированы в Товузский район. На территории данного района было обнаружено и уничтожено 750 кустов дикорастущей конопли общим весом 800 кг.

По факту в следственном отделе Управления полиции Ясамальского района было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям уголовного кодекса, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

Э.Ш.

