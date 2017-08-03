Министр: Турция обеспечит все потребности Катара

2017-08-03 14:40 | www.oxu.az | 3

Турция может обеспечить все потребности Катара, сказал министр экономики Турции Нихат Зейбекчи, выступая на турецко-катарском бизнес-форуме, проходящем в провинции Измир, сообщает Oxu.Az со ссылкой на телеканал TRT Haber.

Министр высоко оценил возможности катарских компаний по инвестированию в экономические сектора Турции.

По словам Зейбекчи, турецкие компании в свою очередь также будут активно участвовать в инвестировании в экономику Катара.

Министр отметил стратегический характер отношений Турции и Катара.

Общий объем инвестиций Катара в мире составляет 335 миллиардов долларов, из которых в Турцию им вложено 18 миллиардов.

С 2015 года Катар приобрел в Турции ряд крупных компаний и банков, таких как ONB Finansbank, Abank, Digitürk, BMC и Boyner.

Объем же турецких инвестиций в Катар достигает 14,2 миллиарда долларов, а турецкие компании занимаются реализацией в этой стране около 130 проектов, в их числе строительство метро в Дохе, стоимость которого составляет 4,4 миллиарда долларов.

Товарооборот между Катаром и Турцией в 2016 году составил 692 миллиона долларов.

Н.О.