Кровавое ДТП в Мексике: 11 погибших – ВИДЕО

2017-08-03 14:47 | www.oxu.az | 5

В Мексике произошло ужасное транспортное происшествие: рейсовый пассажирский автобус столкнулся с грузовиком и упал в ущелье, погибли 11 человек.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на comments.ua, в аварии как минимум 15 человек получили травмы различной степени тяжести.

«Столкновение между автобусом и грузовиком произошло сегодня утром, 3 августа 2017 года, в одном из штатов Мексики Тамаулипаса. Погибли 11 человек».

По предварительной информации, автобус, в котором находились 25 пассажиров, следовал в столицу страны, Мехико.

По одной из версий, причиной аварии стало падение груза с прицепа грузовика.

После ДТП автобус с пассажирами упал в ущелье, глубина которого составляет около 100 метров.

И.Ф.