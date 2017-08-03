Министр экономики Турции примет участие в церемонии инаугурации президента Ирана

2017-08-03 18:31 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи примет участие в церемонии инаугурации президента Ирана, которая состоится пятого августа в Тегеране. Об этом сообщили Trend в министерстве Иностранных дел Турции.

Как отметили в министерстве, Зейбекчи посетит Иран в лице сопредседателя совместной ирано-турецкой экономической комиссии.

Церемония инаугурации состоится 5 августа в Меджлисе (парламенте Ирана) с участием гражданских и военных чиновников из разных стран, в том числе 8 президентов, 19 парламентариев и 92 высокопоставленных международных делегаций.

Напомним, 19 мая прошли 12-е действующие президентские выборы, на которых президент Ирана Хасан Рухани был переизбран на второй срок, набрав 57% голосов.

Хасан Рухани (родился в 1948 году), нынешний иранский президент, является членом Совета по целесообразности и Совета экспертов, который назначает Лидера страны. Предыдущие должности, на которых он работал, включают членство в Меджлисе (парламенте Ирана) и руководство Высшим советом национальной безопасности Ирана.

В 2013 году Рухани удалось набрать 50,68 % голосов, и тем самым получить абсолютное большинство уже в первом туре.

В голосовании на выборах приняли участие свыше 41 миллиона человек, чем была обеспечена явка 73% избирателей. По результатам окончательных подсчетов Рухани набрал 22 013 миллиона голосов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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