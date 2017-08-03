Азербайджанские туристы вошли в тройку лидеров по посещению Грузии

2017-08-03 14:53 | www.oxu.az | 5

За январь-июль Грузию посетили более 3,9 миллиона иностранцев, что на 572,2 тысячи больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (рост +16.8%).

Как передает Oxu.Az со ссылкой на newsgeorgia.ge, больше всего визитеров приехало в Грузию из Азербайджана (+8.7%), Армении (+18.3%), России (+35.9%) и Ирана (+169.5%).

Доход от иностранного туризма по данным первого квартала 2017 года составил 434,6 миллиона долларов (рост +23.3%), что на 82 миллиона долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из стран Евросоюза за последние семь месяцев Грузию чаще всего посещали граждане Австрии (+52%), Нидерландов (+ 39%), Германии (+32%), Великобритании (+29%) и Франции (+26%).

Чаще стали приезжать в Грузию из Ирана (+223.4%), Узбекистана (+163%), Саудовской Аравии (+159%), Индии (+133%), Израиля (+48%), Китая (+41%).

Особенный рост туристов зафиксирован из Иордании (+398%), Ливана (+318%), Саудовской Аравии (+218%), Кувейта (+185%) и Узбекистана (+138%).

И.Ф.