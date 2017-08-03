Дорожная полиция предупредила водителей-стримеров

2017-08-03 15:00 | www.oxu.az | 3

Государственная дорожная полиция обратилась к водителям, которые за рулем ведут прямую трансляцию в социальных сетях Instagram и Facebook.

Как передает Oxu.Az, начальник отдела по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов заявил azvision.az, что такие действия содержат состав административного правонарушения и представляют опасность.

«Вне зависимости от наличия рядом полицейских совершать такие действия опасно. Призываю водителей не допускать таких случаев. Попытка известной российской ведущей поговорить в прямом эфире окончилась трагично, она погибла. Поэтому за рулем надо быть внимательным. Говорить по телефону, выпускать руль из рук, даже разговаривать с сидящим рядом пассажиром нельзя, это является административным правонарушением, и водитель будет привлечен к ответственности. Если водитель ведет прямую трансляцию за рулем, это недопустимо, за это полагается ответственность», - подчеркнул В.Асадов.

Э.Ш.

