Президент Ильхам Алиев: Азербайджан - Родина всех народов, проживающих в нашей стране (версия 2)

2017-08-03 18:36 | www.trend.az | 4

Первая версия опубликована в 18.09

БАКУ /Trend/ - Азербайджан - Родина всех народов, проживающих в нашей стране. Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал во время встречи в четверг с представителями общественности Балакенского района после ознакомления с «Центром ABAD».

«Больше всего меня радует то, что люди, живущие в Балакенском районе, привязаны к Родине, патриотичные люди. Представители многих народов, испокон веков проживающие в Азербайджане, живут в Балакенском районе как одна семья, в условиях братства, дружбы, добрососедства, и это наше большое достояние. Прекрасная обстановка, существующая на национальной и религиозной почве в Азербайджане, представляет интерес и для многих стран, и наш опыт сегодня изучается. Наша политика ясна, открыта, Азербайджан - Родина всех народов, проживающих в нашей стране. Наша солидарность, национальное разнообразие - наше большое достояние. Неслучайно, что прошлый год в Азербайджане был объявлен «Годом мультикультурализма». Считаю, что впервые в истории такая инициатива была выдвинута в Азербайджане. На самом деле, это было больше посланием за рубеж о том, что вместе жить, созидать, проживание представителей разных народов в условиях дружбы и добрососедства возможно, и на примере Азербайджана это может увидеть каждый. А этот год – «Год исламской солидарности». Это тоже новый призыв. Потому что в Азербайджане нет проблем, связанных ни с мультикультурализмом, ни с исламской солидарностью. Выступая с этими призывами, мы просто отправляем послание, если можно так выразиться, показываем путь, чтобы все мусульманские народы объединились, чтобы между ними не было никаких противостояний, недопониманий, и на примере Азербайджана мы видим, что этого можно достичь", - сказал глава государства.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, Азербайджан – часть большой географии, часть Кавказа, Кавказ – единый организм.

"Между всеми народами, проживающими на Кавказе, существовали исторические связи друг с другом, родственные связи, братство, дружба. Считаю, что Азербайджан превратился в очень значимую и для Кавказа страну. Поэтому в Балакене есть прекрасные результаты и в этой сфере, и в экономической, социальной, сельскохозяйственной, перерабатывающей сферах. Район день ото дня становится краше, благоустраивается, растет число туристов. По возвращению в Баку я дам дополнительные поручения в связи с развитием района, чтобы в скором времени были выполнены нереализованные еще проекты, и чтобы мы встретились на очередных открытиях», - сказал Президент Азербайджана.