Спевшая армянскую песню Айтадж: Она мне понравилась – ВИДЕО

2017-08-03 15:06 | www.oxu.az | 3

Певица Айтадж Видадигызы сделала заявление по поводу исполнения ею армянской песни.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Yenicag.az, певица сказала, что не считает себя виноватой.

«Я спела эту песню четыре года назад. Не понимаю, почему сейчас это обсуждают? Армяне крадут наши песни и называют их по-своему. Я тоже спела эту песню как нашу. Она мне понравилась, и я поменяла слова».

Отметим, что входящую в репертуар Айтадж песню «Balam» называют плагиатом на армянскую музыку. Оригинальную песню 4 года назад спел армянский певец Ваче Амарян.

А.С.

